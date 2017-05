यूपी: तेज रफ्तार ट्रक ने कार को रौंदा, महिला सिपाही समेत 4 की मौत

मुंसिफ बोर्ड की परीक्षा देने दो पुलिसकर्मी समेत पांच लोग कार से जा रहे थे। पुलिया पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को रौंद दिया। भीषण हादसे में चार की मौत हो गई।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 13:00 [IST]

English summary

Four including two policemen died in road accident in Moradabad, UP.