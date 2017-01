सपा की कलह सुलझाने को मुलायम के घर 4 घंटे चली बैठक, रामगोपाल-अमर सिंह को लेकर फंसा पेंच

प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान और विवाद की वजह से सपा के चुनाव चिन्ह पर लटकी तलवार को लेकर पार्टी के नेता गंभीर हैं। यही वजह है कि मुलायम के साथ ही अखिलेश का रुख भी थोड़ा नरम पड़ा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 6, 2017, 2:00 [IST]

English summary

Four hour long Meeting at Mulayam singh Yadav's residence in Lucknow with Amar Singh and Shivpal.