उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही, 36 गायों को गाड़ी में ठूसा, 4 मर गईं

यूपी पुलिस की लापरवाही की वजह से बचाई गईं 36 गायों में से चार की जान चली गई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 17:19 [IST]

English summary

Due to negligence of Uttar Pradesh police, four cows died after many cows forcibly loaded on a bus.