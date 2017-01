त्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्‍मीदवार शीला दीक्षित ने कहा कि उत्‍तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए जाने के पक्ष में हैं।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 17:21 [IST]

former delhi chief minister sheila dikshit says ready to alliance with samajwadi party