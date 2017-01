यूपी चुनाव: बसपा जिलाध्यक्ष की कार से 5 लाख की नकदी बरामद, ज्यादातर नोट 2000 के

बसपा जिलाध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों पर अपना रोब दिखाया लेकिन जब पुलिसकर्मी किसी दवाब में नही आए तो आखिर में नेताजी को गाड़ी की तलाशी देनी पड़ी। तलाशी में ज्यादातर नोट 2000 के थे।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 9:22 [IST]

Five Lakh Cash Seized from the Car of BSP Leader in Mathura.