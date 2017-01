पीएम नरेंद्र मोदी के क्षेत्र का पहला कैशलेस गांव, कार्ड से कर रहे लोग पेमेंट

मिसिरपुर गांंव के लोग कैशलेस सुविधा पाकर काफी उत्साहित हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा उनको कैशलेस पेमेंट की ट्रेनिंग दे रहा है।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 17:14 [IST]

English summary

Misirpur in the constituency of PM Narendra Modi has became first cashless village where people are using cards for payment.