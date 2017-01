वाराणसी: देश का पहला कैंसर अस्पताल जहां पर होगी साइक्लोट्रॉन की सुविधा

पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर भारत के मरीजों को राहत देने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की योजना के तहत बीएचयू में बनने वाले देश के सर्वश्रेष्ठ कैंसर अस्पताल को मूर्तरूप देने की कवायद तेज हो गई है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 18:28 [IST]

English summary

first cancer hospital in india which will be facilitate by cyclotron inaugurated by pm narendra modi in december 2016.