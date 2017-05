यूपी: भीषण आग में गांव जलकर राख, मां ने जान देकर बच्चों को बचाया

शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। एक मां ने बच्चों को बचाने के लिए आग की परवाह नहीं की। बच्चों को बचा लिया लेकिन खुद आग की भेंट चढ़ गई।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 21:24 [IST]

English summary

Fire erupted in Village in Sultanpur, one woman died in saving children.