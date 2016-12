मथुरा हाईवे पर जा रही कार अचानक धू-धूकर जलने लगी, देखिए वीडियो

कार में आग लगने के बाद हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। लोगों ने 100 नंबर पर कॉल किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 20:00 [IST]

English summary

On national highway in Mathura, a car suddenly caught fire. Passangers anyhow managed to come out from car and saved their life.