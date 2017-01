यूपी: अखिलेश की फोटो लगे कैलेंडर से राज्यमंत्री के खिलाफ केस

प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री अनीस मंसूरी के खिलाफ बिलग्राम कोतवाली में स्टेटिक मजिस्ट्रेट ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 17:19 [IST]

English summary

fir charged against anees mansoori to violate election code of condcut at hardoi in uttar pradesh.