घर में बहू की गंदी हरकतों से परेशान ससुर ने लगाई फांसी

बहू के किसी गैर मर्द से रिश्ते से परेशान एक ससुर ने फांंसी लगाकर जान दे दी। गांव के ही युवक के साथ बहू के अवैध संबंध थे जिसको लेकर काफी चर्चा होती थी।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 13:04 [IST]

English summary

Father in law suicided in Unnao because of illicit relation of daughter in law.