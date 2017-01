पीडीएस के गेहूं के आटे से बनी रोटी खाने से बाप-बेटी की मौत, महिला की हालत नाजुक

रोटी तैयार होने के बाद पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद बाप-बेटी की मौत हो गई और हॉस्पिटल में महिला की हालत नाजुक बनी हुई है।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 12:20 [IST]

English summary

Father and daughter died after eating bread made from wheat of fair price shop. The condition of mother is critical in hospital.