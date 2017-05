सपाई दबंगों से परेशान परिवार करने चला सुसाइड, योगी से गुहार

अमरोहा में कलक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठे परिवार ने जमीन के कब्जा मुक्त न होने की स्थिति में आत्महत्या की चेतावनी दी है।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 18:29 [IST]

English summary

Family threatened to suicide, their land captured by Powerful in Amroha, Uttar Pradesh.