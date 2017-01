बरेली: नल ठीक करते समय पूरे परिवार को लगा करंट, तीन की मौत

बरेली के एक गांव में हैंड पंप ठीक करते समय एक-एक करके पूरा परिवार करंट की चपेट में आ गया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 11:20 [IST]

English summary

The whole family electrocuted by current in a village of Bareilly. Three died on the spot.