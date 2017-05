'सीएम योगी सरकार में पुलिस उत्पीड़न के कारण यह मकान बिकाऊ है'

मुरादाबाद में एक परिवार ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और घर के दरवाजे पर यह लिख दिया है कि पुलिस उत्पीड़न की वजह से मकान बिकाऊ है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 17:52 [IST]

English summary

Family alleged police atrocities in Moradabad and wrote this cause to sell the home.