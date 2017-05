यूपी के उपमुख्यमंत्री का किया ऐसा इस्तेमाल, फर्जीवाड़े का खुलासा

स्कूल में बच्चे के एडमिशन के लिए जब उपमुख्यमंत्री का लेटर पहुंचा तो प्रशासन चौंक गया। इसकी जांच की गई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।

Monday, May 1, 2017, 16:45 [IST]

Fake letter head of Deputy CM of UP used for admission of son in Kanpur.