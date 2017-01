यूपी: एक लाख रुपए के लालच में युवती ने करवाया फर्जी गैंगरेप

पुलिस की पूछताछ में महिला ने फर्जी तौर पर फंसाने की बात स्वीकार कर ली है।

In Bareilly, a woman accepted that she filed fake gang rape case in CB Ganj police station.