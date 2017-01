सपा से अशोक प्रधान का जाना पार्टी के लिए खतरे की घंटी

समाजवादी पार्टी से अशोक प्रधान का जाना पार्टी के लिए खतरे की घंटी, चार बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 22:20 [IST]

English summary

Exit of Ashok Pradhan alarming call for Samajwadi party. He has been four time MP with the BJP ticket, but SP feud has turned the fate of party.