शिवपाल व मुलायम के बीच तनातनी से सपा में मिले नए संकेत

चाचा भतीजे के विवाद में मुलायम सिंह ने काफी लंबे समय तक शिवपाल यादव का साथ दिया लेकिन शिवपाल और मुलायम सिंह के बीच जिस तरह से पिछले दो दिनों में समीकरण बदले हैं उसने नए संकेत दिए हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 18:49 [IST]

English summary

Everything is not wel between Mulayam and Shivpal Singh