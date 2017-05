एटा में बारातियों से भरा ट्रक पलटा, हादसे में 14 लोगों की मौत तो 28 घायल

सभी मृतक और घायल आगरा के बताए जा रहे हैं। जो एक रिश्ते की बात तय करके एटा से आगरा लौट रहे थे। सुबह-सुबह केंटर के ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए नींद आने की वजह ये हादसा हुआ।

