यूपी चुनाव: महानगर पालिका की इमारत पर बने हाथी, कमल के चिन्ह को लेकर मचा बवाल

वाराणसी प्रशासन आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने के तहत बड़ी तत्परता दिखाते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों के झंडे,बैनर और राजनीतिक पार्टियों के चिन्ह को प्रदर्शित करने वाली सामग्रियों को हटा रहा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 17:21 [IST]

English summary

election symbols on municipal building is offence of election code of conduct.