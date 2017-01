UP विधानसभा चुनाव: सियासी जंग में पॉलिटिकल मैनजरों का दांव

उत्तर प्रदेश में सियासी जंग सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि रणनीतिकारों की भी है। बसपा, भाजपा, सपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों पर भी खासी नजर है। पढ़िए कौन है किस पार्टी का रणनीतिकार।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 18:10 [IST]

English summary

election managers of various political parties in up assembly election 2017