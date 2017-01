13 जनवरी को चुनाव आयोग करेगा फैसला, किसका होगा साइकिल पर अधिकार

समाजवादी पार्टी के दोनों गुटों की बात सुनने के बाद चुनाव आयोग 13 जनवरी को सुना सकता है अपना फैसला, साइकिल पर पार्टी के भीतर खत्म हो सकता है विवाद

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 16:25 [IST]

Election commission take decision on cycle symbol on 13 JAn. Election commission has already heard the both sided of SP.