17 जनवरी तक साइकिल पर नहीं हुआ फैसला तो रद्द होगा चुनाव चिन्ह

सपा के भीतर दो गुटों ने अलग-अलग अपने दस्तावेज चुनाव आयोग को दिया है। चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों को 9 जनवरी तक का समय दिया था कि वह एफिडेविट दाखिल करें।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 0:02 [IST]

English summary

Election commission to solve the Samajwadi party symbol issue before 17 Jan. After this party symbol can be dissolve.