अब हिंदी, अंग्रेजी के साथ उर्दू में भी छपेगी मतदाता सूची

उत्तर प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी के साथ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में उर्दू में भी छापी जाएगी मतदाता सूचि, यूपी के 100 से अधिक क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 25 फीसदी से

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 11:50 [IST]

English summary

Election commission to publish voter list in Urdu in Muslim populated areas. There are almost 100 areas in UP where muslim are in huge number.