चुनाव आयोग का आदेश: राशन कार्ड से हटेगी अखिलेश यादव की तस्वीर, भाजपा की बाइक रैली पर भी लगाई गई रोक

चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को राशन कार्ड से अखिलेश की फोटो हटाने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा, बाइक से निकाली जाने वाली भाजपा की कमल यात्रा पर भी रोक लगा दी है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 19:58 [IST]

English summary

election commission ordered to remove photo of akhilesh yadav from rashan card