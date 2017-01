यूपी चुनाव के लिए अखिलेश और मुलायम में से किसे मिलेगी साइकिल, आज बताएगा चुनाव आयोग

अखिलेश यादव पार्टी पर कमान, अमर सिंह की बर्खास्तगी समेत तमाम मांगों पर अडिग हैं, उसे देखते हुए मुमकिन है कि सपा के भीतर सुलह की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 9:11 [IST]

English summary

election commission decides today over dispute at bicycle between akhilesh and mulayam singh yadav.