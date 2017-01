आसमान भी चुनाव आयोग के रडार पर, नहीं उड़ेंगी पीएम मोदी की पतंगें

प्रशासन ने आचार संहिता लागू होने के बाद नेताओं की छपी तस्वीरों वाली पतंगें उड़ाने पर रोक लगा दी है।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 10:44 [IST]

English summary

election commission banned kites with pm modi photo at bareilly kites market in uttar pradesh.