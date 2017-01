नोएडा ऑथोरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की 20 करोड़ की संपत्ति जब्त

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जेएसपी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड और तिरूपति कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ठेका मिलने से पहले ही काम शुरू कर दिया था।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 11:39 [IST]

English summary

