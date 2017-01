सपा संग्राम पर चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से 9 जनवरी तक जवाब मांगा

समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों गुटों से दस्तावेजों पर 9 जनवरी तक जवाब देने को कहा

Thursday, January 5, 2017, 10:35 [IST]

EC asks Akhilesh Yadav and Mulayam Singh Yadav to reply by 9 Jan on each other's petitions filed before it claiming party and poll symbol.