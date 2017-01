शिवपाल के हटते ही समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर लगा यह नया आदेश

पिता, पुत्र और परिवार के द्वंद में जूझ रही समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी अपने स्तर पर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। शायद इसीलिए प्रदेश कार्यालय पर ऐसा आदेश लगा दिया गया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 13:24 [IST]

English summary

During rift in akhilesh yadav and mulayam singh yadav ,new Order released at samajwadi party by new president naresh uttam