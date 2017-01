रार से अपने ही मजबूत इलाकों में कमजोर हो रही समाजवादी पार्टी, उम्मीदवार संकट में

समाजवादी पार्टी में चल रहे विवाद के कारण अब वो उम्मीदवार भी घबराने लगे हैं, जो पिता या पुत्र में से किसी एक की सूची में हैं। इस विवाद से सपा का अपने मजबूत इलाके भी अछूते नहीं है।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 9:35 [IST]

Due to rift in Samajwadi Party, Mainpuri candidates are confused,Uttar Pradesh