बरेली में प्रशासन ने हुदैबिया का कार्यक्रम रोका, आयोजकों ने कहा सपा के इशारे पर हुई कार्यवाही

बरेली प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने कार्यक्रम को रोककर मौलिक हनन किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 4:14 [IST]

English summary

Due to code of conduct regarding up assembly election 2017 in Bareilly