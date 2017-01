यूपी पुलिस के सिपाही ने बीच सड़क पर की शर्मनाक हरकतें, देखिए वीडियो

सुरक्षा करने की जिम्मेदारी को छोड़कर यूपी पुलिस का एक सिपाही खुद सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन गया। देखिए वीडियो।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 17:20 [IST]

English summary

A drunk UP policeman created ruckus in the middle of the road in Jhansi, Uttar Pradesh.