बहराइच: सरकार का पैसा हड़पने की कोशिश में खुद फंस गए, पढ़िए कैसे?

रोडवेज बस लेकर निकले चालक और परिचालक ने पास रखे 17,000 रुपये हड़पने की साजिश से बस को रोड के किनारे खड़ा कर पुलिस को फोन कर लूट होने की सूचना दी।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 20:27 [IST]

English summary

In Bahraich, driver and conductor conspired to steal govt money but they are caught by police.