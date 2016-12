नोएडा में छापा, सीज किए गए 2.6 करोड़ कैश, 95 किलो सोना-चांदी, 12 लाख के नए नोट

डीआरआई, नोएडा के स्पेशल इकनॉमिक जोन (सेज) में स्थित एक ज्वैलरी एक्सपोर्टर फर्म के खिलाफ जांच कर रही है। फर्म के ठिकानों पर छापेमारी में सोने की बड़ी हेराफेरी का पता चला है।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 4:32 [IST]

English summary

Directorate of Revenue Intelligence seized Rs 2.6 crore cash, including 12 Lakh rupees in new notes and 95 kg of gold and silver from premises of a Noida SEZ firm.