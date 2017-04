रिटायर्ड कर्नल के घर छापा, एक करोड़ कैश सहित हथियारों का जखीरा और मांस बरामद

रिटायर्ड कर्नल देवेन्द्र कुमार अपनी पत्नी संगीता कुमार और अपने पुत्र प्रशांत बिशनोई उर्फ पाशा जो कि राष्ट्रीय शूटर भी है के साथ रहते हैं।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 11:44 [IST]

English summary

Directorate of Revenue Intelligence (DRI) has raided the property of a former national-level shooter and Colonel from Meerut.