सपा में घमासान के बीच लीक हुए ईमेल से खुलासा- प्लानिंग के तहत मचा है पार्टी में बवाल?

अखिलेश यादव के अमेरिकी सलाहकार स्टीव जार्डिंग का एक ईमेल सामने आया है जिसमें अद्वैत नाम के शख्स को यादव परिवार में ड्रामा रचने की सलाह दी जा रही है।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 7:24 [IST]

English summary

Drama in samajwadi party is well planned claims a leaked email.