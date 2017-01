महज डॉक्टर नहीं थे इलाहाबाद के एके बंसल, अरबों की संपत्ति का कारोबार

इलाहाबाद में डॉक्टर बंसल का विवादों से रहा है पुराना नाता, जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर कई बार हो चुका है विवाद, दो बार हो चुका बंसल पर हमला

Story first published: Friday, January 13, 2017, 11:31 [IST]

English summary

Dr AK Bansal who died in allahabad has a history of controversy. He has been involved in many property dispute.