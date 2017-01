इलाहाबाद: मरीज बनकर घुसे चैंबर में और मार दी डा. बंसल को गोली

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में शहर के मशहूर डॉक्टर एके बंसल को मरीज बन कर आए और उन पर गोली चला दी।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 7:03 [IST]

English summary

Dr.AK Bansal shot at in Jeevan Jyoti Hospital in Allahabad,Uttar Pradesh