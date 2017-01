यहां होती है कुत्ते की कब्र की पूजा, मामला जानकर चौक जाएगें आप

बाबा ने प्राण त्यागने से पहले कहा कि सबसे पहले कुत्ते की पूजा होगी उसके बाद में मेरी पूजा होगी। तभी से यहां कुत्ते की पूजा शुरू हो गई, जो आज भी जारी है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 18:11 [IST]

English summary

dog grave in bulandshahr is very famous