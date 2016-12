वृंदावन में नवजात बच्ची को खा गए कुत्ते, देखकर लोगों का कलेजा कांपा!

वृंदावन इलाके के एक गांव में लोग उस वक्त शॉक्ड रह गए जब उन्होंने देखा कि एक बच्ची का शव झाड़ियों में पड़ा था और उसे कुत्ते खा चुके थे।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 18:16 [IST]

English summary

In a village of Vrindavan region of Uttar Pradesh were shocked when they found body of a baby eaten by dogs.