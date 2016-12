गरीबों की तकदीर बदल रहे बुलंदशहर के डीएम, जानकर आप भी करेंगे सलाम

कूड़ा बीननेवाले और भीख मांगनेवाले बेहद गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए डीएम ने जो कदम उठाया है, वह काफी सराहनीय है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 13:37 [IST]

English summary

DM of Bulandshahr has taken positive step to educate poor rag pickers of the area. He is changing the life of poor children.