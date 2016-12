अतीक अहमद व उनके तीन साथियों की शस्त्र लाइसेंस रद्द

सपा बाहुबली नेता अतीक अहमद व उनके तीन अन्य साथियों का शस्त्र लाइसेंस को इलाहाबाद के डीएम ने रद्द कर दिया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 10:26 [IST]

English summary

District Magistrate cancelled arms' licenses of former MP Atiq Ahmad and his three supporters last night.