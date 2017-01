UP विधानसभा चुनाव: टिकट घोषित होने बाद BJP कार्यकर्ताओं में गुस्सा, कहा- इस बार पार्टी को ही हराएंगे

भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट घोषित किए जाने क बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पूर्वांचल के इन 3 जिलों में कार्यकर्ता अब कह रहे हैं कि वो पार्टी को ही हराएंगे।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 10:56 [IST]

Dispute in bharatiya janata party after distribution of tickets regarding up assembly election 2017