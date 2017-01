मऊ: ठेले पर डिजिटल होता इंडिया, मुहिम से जुड़े कई युवा

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में कुछ युवाओं ने पीएम की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ठेले पर ही डिजिटल इंडिया की शुरूआत कर दी।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 14:08 [IST]

English summary

digital india youngesters taking part in this campaign at mau in uttar pradesh.