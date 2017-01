वीडियो: दरोगा का दर्द सुनकर आप भी कहेंगे, क्या इतनी बुरी है यूपी पुलिस?

दरोगा ने कहा कि कोतवाल ने थाने का आरओ अपने क्वार्टर में लगा रखा है। जब वह वहां पानी लेने गए तो कोतवाल ने कहा, वापस जाइए, पानी नहीं मिलेगा।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 18:30 [IST]

English summary

In Jhansi, a dial 100 policeman said that the kotwal of police station did not allowed him to drink safe water.