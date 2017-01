उत्तर प्रदेश में भगवान भी हुए कैशलेस, मंदिर में पेटीएम से दान

शाहजहांपुर के विश्वनाथ मंदिर में दान में नकद पैसे लेना अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह आनेवाले भक्त अब पेटीएम से दान करते हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 15:09 [IST]

English summary

Now even temple has become cash less in Uttar Pradesh. In Vishwanath Temple of Shahjahanpur, devotees are donating by using Paytm cash.