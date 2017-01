सपा में नहीं बनी बात, अब यूपी चुनाव को लेकर क्या है मुख्तार अंसारी की रणनीति...

मुख्तार अंसारी विभिन्न आरोपों में 2005 के बाद से ही लखनऊ की जिला जेल में बंद हैं। जेल में होने के बावजूद मुख्तार अंसारी 2007 और 2012 का विधानसभा चुनाव इसी विधानसभा क्षेत्र से जीत चुके हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 14:36 [IST]

English summary

Despite SP ticket Mukhtar Ansari may contest the upcoming elections as an Independent from Mau Sadar.