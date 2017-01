आखिर भाजपा क्यों कर रही है बसपा की मान्यता रद्द करने की मांग?

मायावती की मुसलमानों से वोट की अपील के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से बसपा की मान्यता को रद्द करने की अपील

Story first published: Monday, January 9, 2017, 13:19 [IST]

English summary

The Bharatiya Janata Party has appealed to the Election Commission of India to de-recognising the Bahujan Samaj Party after its leader, Mayawati appealed to Muslims to vote for the party.